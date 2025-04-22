ميغان ميركل في قلب فضيحة جديدة متعلقة بمسلسل كرتوني!

وجدت ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، نفسها في قلب فضيحة جديدة، متعلقة بمسلسل كرتوني للأطفال كان مقررا إنتاجه لصالح منصة “نتفليكس”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كشفت الكاتبة والرسامة البريطانية “ميل إليوت”، مؤخرا، عن مراسلات قانونية أرسلتها إلى دوقة ساسكس وشركة إنتاجها (Archewell Productions).

وتشير المراسلات إلى وجود تشابه واضح بين مسلسل “بيرل” الذي تخطط له ميركل وشخصية “بيرل باور” التي ابتكرتها إليوت عام 2014 ونشرت حولها سلسلة كتب ناجحة.

وكان من المقرر إنتاج المسلسل المثير للجدل الذي تم الإعلان عنه في جويلية 2021 كجزء من الصفقة الضخمة بين دوق ودوقة ساسكس و”نتفليكس” بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مخرج الأفلام الكندي ديفيد فورنيش، لكن توقف فجأة.

وأعلنت “نتفلكس” إلغاء مسلسل “بيرل” في ماي 2022 ضمن عدة مشاريع أخرى، وبررت القرار بانخفاض أعداد المشتركين والحاجة لخفض التكاليف. رغم أن البعض يربط قرار الإلغاء بالجدل القانوني المحيط بالمسلسل.

كما أزالت ميغان من جانبها كل الإشارات إلى المشروع من موقع شركة إنتاجها، في خطوة تفسر على أنها محاولة لطي الصفحة.

وتدور فكرة المسلسل حول فتاة صغيرة تكتشف قوتها المستوحاة من نساء مؤثرات عبر التاريخ، لكن الكاتبة إليوت، التي تتمتع بشهرة عالمية بفضل سلسلة كتبها المترجمة لعدة لغات، رأت في هذا العمل تقليدا صارخا لشخصيتها التي قدمتها قبل سبع سنوات.

في جويلية 2021، وفي خطاب قانوني أرسلته عبر محاميها، وصفت إليوت التشابه بين العملين بأنه “كبير جدا ولا يمكن أن يكون صدفة”.

وحذرت من احتمال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تتلق أي رد، ما دفعها لإرسال خطابين شخصيين في أكتوبر 2021 وفيفري 2022، دون أن تحصل حتى على إشعار بالاستلام.

وعلق الخبير الملكي فيليب دامبيير على الأزمة، واصفا إياها بأنها “نمط متكرر من الأخطاء الطفولية” التي ترتكبها ميغان وفريقها.

وأشار إلى أن “هذه الحوادث المتكررة تعكس غياب البحث الجيد والتدقيق القانوني قبل إطلاق المشاريع”.

وأضاف: “الاتهامات بالسرقة الفكرية تضر بسمعة الدوقة بينما تحاول بناء مسيرة مهنية جديدة بعد تنحيها عن المهام الملكية”.

وقالت إليوت: “أنا مندهشة من حجم التشابه بين فكرة مسلسل ميغان وعملي الذي سبقه بسنوات، لا أزعم أن أحداً من فريقها شاهد أعمالي، ولكن التشابه كان كبيراً لدرجة لا يمكن تجاهلها».

وأردفت: “ميغان معروفة بدعمها للنساء وتمكينهن، لذا شعرت بالارتباك وخيبة الأمل”.

وأوضحت الكاتبة أن ما أحزنها أكثر من التشابه هو عدم تلقيها أي رد من «نتفليكس» أو «Archewell» بعد محاولتها التواصل معهم، مؤكدة أنها كانت تأمل في فتح باب التعاون بدلاً من تجاهل قضيتها.

وميل إليوت نشرت ثلاثة كتب في سلسلة «بيرل باور» بين أعوام 2014 و2016، وتُعرف أيضاً بكتب التلوين المخصصة للكبار، التي حظيت بمتابعة واسعة.

ويرى الخبير القانوني في حقوق الملكية الفكرية ماركوس هاربر أن “القضية تطرح تساؤلات أكبر حول آليات العمل في هوليوود، حيث تتعرض أعمال المبدعين المستقلين للاستغلال من قبل الشركات الكبرى”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ميغان اتهامات بالتقليد. ففي 2023، اتهمها معجبو باميلا أندرسون بتقليد فكرة برنامجها “الطبخ مع الحب” ببرنامجها الخاص للطبخ على “نتفليكس” بعنوان “مع حب ميغان”، كما واجهت انتقادات حادة بسبب تشابه شعار علامتها التجارية مع رمز تاريخي لمدينة مايوركا الإسبانية.

وقد أحصت الصحف البريطانية سبع حوادث مماثلة منذ انسحاب ميغان من الحياة الملكية.

وقال محللون إن هذه الحوادث المتكررة تعكس التحديات التي تواجهها ميغان في مسعاها لبناء هوية مهنية مستقلة، خاصة بعد نفاد ما يسميه البعض “ذخيرتها الإعلامية” المتعلقة بالحياة الملكية.

المصدر: وكالات