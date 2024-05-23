ميلاد “ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر”

بعد اجتماع قادة 4 أحزاب

اتفق قادة 4 أحزاب سياسية في الجزائر يوم الخميس، على إنشاء ائتلاف سياسي جديد. لتفعيل العمل المشترك بين أحزاب الأغلبية الرئاسية.

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في بيان مشترك لهذه التشكيلات السياسية، عقب اجتماع عقده قادتها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، بـكل من:

جبهة التحرير الوطني،

التجمع الوطني الديمقراطي،

جبهة المستقبل،

وحركة البناء الوطني.

وجاء في البيان، أن تشكيل هذا الائتلاف الذي سيحمل تسمية “ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر”، يأتي “استجابة لمتطلبات المرحلة الحسّاسة في البلاد”.

ويهدف الائتلاف إلى تشكيل لجنة للتنسيق ومتابعة فعالية العمل المشترك بين الأحزاب الـ4. إلى جانب التحضير لندوة وطنية مشتركة حول متطلبات الراهن الوطني.

وستواصل لجنة التنسيق أعمالها المتعلقة بمختلف الاستحقاقات القادمة، على أن تعقد اجتماعها الثاني بمقر التجمع الوطني الديمقراطي، يوم 30 ماي الجاري.

وتحوز الأحزاب الأربعة على 243 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بما نسبته 59 بالمئة من مجموع مقاعد المجلس المقدّرة بـ407 مقاعد.