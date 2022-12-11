ميلاد الجمعية الوطنية للفنانين الجزائريين

عقدت أولى نشاطاتها بقاعة الأطلس بمناسبة 11 ديسمبر

عقدت “الجمعية الوطنية للفنانين الجزائريين”، السبت، أولى نشاطاتها وهذا بعد حصولها على الاعتماد بصفة رسمية في السابع من الشهر الجاري، وجاء النشاط الذي احتضنته قاعة الأطلس بالعاصمة تحت شعار “عين على الفن وأخرى على الوطن” تخليدا لذكرى 11 ديسمبر.

المناسبة كانت فرصة للإعلان الرسمي عن ميلاد الجمعية وتقديم أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وهذا على هامش تنظيم عدد من الفعاليات المرافقة احتفاء بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر، حيث تم تنظيم ندوة تاريخية نشطها الأستاذ ميلود بركوكي من جامعة البليدة وعرض مسرحية “الشهيد” لكاتب السيناريو والمسرحي نورالدين أوغليسي، ومن إنتاج جمعية الفنانين الجزائريين، وكذا إقامة معرض خاص يتناول صورة الثورة في الفن التشكيلي للرسامة الفنانة بشية نسمة، وتم اختتام الحفل بوصلات موسيقية للفنان إدريس جلولي.

وقال رئيس الجمعية جمال محمدي، أن الجمعية التي تضم عددا من الأسماء من مختلف التخصصات بما في ذلك السينما، المسرح، الفن التكميلي، الكتابة، الموضة، الفنون البصرية، وغيرها أن الجمعية ليست نقابة ولا تحمل طابعا مطلبيا، لكنها ترمي لتكون فضاء يجمع المبدعين، وأضاف محمدي في تصريح للشروق أن الجمعية ستركز نشاطاتها على محورين رئيسين هما التكوين والتنشيط، حيث ترمي إلى تغطية جميع ولايات الوطن، وهي تغطي حاليا 23 ولاية من خلال المكاتب الجهوية، وأكد محمدي أن الجمعية تسعي لمرافقة الجهود الرسمية في نشر الثقافة واحتضان المبدعين، وستعمل خلال 2023 على تنصيب اللجان التي ستشرف على مختلف التخصصات مع التركيز على التكوين.

وتسهر الجمعية حسب رئيسها إلى “المساهمة في تنشيط الفنانين الجزائريين من خلال إشراكهم في الأعمال الفنية الثقافية على المستوى الوطني والدولي طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لاسيما في مجال الفنون البصرية وفنون العرض وكذا وضع قاعدة بيانات للفنانين المحترفين الجزائريين في السينما والتلفزيون، ومجال الإنتاج السمعي البصري إضافة إلى تصميم وإعداد وتنفيذ برامج تكوين بيداغوجية وورشات مهنية في كل ما يتعلق بالمهن المذكورة سابقا، والعمل على إنشاء نواد للسينما والفرق المسرحية والفنية وكذا استغلال وتهيئة مرافق ومنازل ضيافة للفنانين على المستوى الوطني.

كما تعمل الجمعية على إقامة وتنظيم عروض سينمائية ومسرحية عبر التراب الوطني وتنظيم ملتقيات وندوات فكرية وثقافية وفنية تخدم المجتمع على المستوى الوطني وكذا نشر وتوزيع كل المؤلفات والمطبوعات التي تهم قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والسمعي البصري عبر كافة الوسائل والدعائم الإلكترونية”.