ميلاد طبقة جديدة من المقاولين الجزائريين

مؤسسات ناشئة وامتيازات ضريبية وإغراءات لولوج الاقتصاد الرسمي

أجمع وزيرا اقتصاد المعرفة والتعليم العالي، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على أن الجزائر تشهد خلال المرحلة الحالية، ميلاد طبقة جديدة من المقاولين الشباب، المهتمين بالمؤسسات الناشئة، والمطوّرين للتكنولوجيا، وهو ما سيدفع قُدُما بالاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، ياسين وليد أن سنة 2023 شهدت نشر النصوص التطبيقية لقانون المقاول الذاتي، في حين أن شهر جانفي 2024 سيعرف بداية تطبيق هذا القانون ميدانيا، والذي يهدف القانون إلى توجيه أكبر عدد من الشباب إلى النشاطات المربحة في الاقتصاد الرسمي وتمكينهم من الاستفادة من نظام ضريبي جد محفز في مختلف القطاعات والانخراط في الحياة الاقتصادية بطريقة رسمية.

وكشف الوزير عن امتيازات بالجملة سيتمتع بها الشباب المقاول عبر مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتواجد على طاولة البرلمان اليوم منها تخفيض ضريبة المقاول الذاتي من 5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة.

وقال وزير اقتصاد المعرفة خلال افتتاح أيام “مقاولاتية الأعمال في قلب التجديد الاقتصادي الجزائري”، الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات، والمنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي أن الجزائر بحاجة اليوم لطبقة جديدة من المقاولين، وهو ما يدفعها إلى تشجيع المقاولاتية وروح المبادرة داخل الجامعة لبلوغ الابتكار وإنشاء الشركات الناشئة.

وتهدف هذه الأيام، حسب ياسين وليد إلى منح حاملي المشاريع كل المعلومات حول مجال المقاولاتية، والكشف عن المبادرات العديدة التي يتم القيام بها بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيع المقاولين الشباب، متحدّثا عن تنظيم حملة تحسيسية بمناسبة أسبوع المقاولاتية العالمي، تتضمّن تكوينا خاصا بالمقاولين عبر كل جامعات الوطن.

ويتجه الطلبة اليوم حسب الوزير إلى خلق شركات ناشئة وولوج عالم الابتكار والمقاولاتية، لهذا تم وضع ترسانة قانونية معتبرة لتشجيع المقاولين وهو ما تضمّنه قانون المقاول الذاتي الذي تم تمريره السنة الماضية، والإفراج عن نصوصه التطبيقية هذه السنة، حيث سيتم تطبيقه ودخوله الميدان بداية من جانفي 2024، مع ضمان تطوير سبل التمويل، وحسن مرافقة حاملي المشاريع.

وتحدّث الوزير عن إطلاق مراكز دعم للمقاولاتية داخل كل جامعات الوطن، والتي سيكون لها دور في مرافقة وتحضير أصحاب المشاريع لإنشاء مؤسسات ناشئة تستفيد من امتيازات لتمكينها من النشاط وفق رؤية أكثر تنافسية.

وفي السياق، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بدراي أن الجزائر اليوم تعيش في عالم جديد تغير فيه نمط الاستهلاك وأصبح يرتكز على التكنولوجيا والصناعات الحديثة، وهو ما دفع حسبه، رئيس الجمهورية لجعل الجامعة في صلب اهتماماته، لما تلعبه من دور مهم في البحث والتعليم وخلق الثروة، مضيفا: “نحن كلنا مقتنعون بأن تقدم الدولة لن يكون دون معارف، فهدف الجامعة التكوين الذي يعتبر جواز سفر يمكن للطالب العبور به إلى عالم الشغل، وهذا التكامل الذي يحدث بين الجامعات ووزارة المؤسسات الناشئة هو ما يمكننا من إحداث قفزة نوعية في خلق الثروة”.

من جهته، يؤكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أنه شخصيا رفقة أعضاء المجلس، حرصوا على تنظيم هذه الأيام، إيمانا منهم بقدرات الشباب الجزائري كأعظم ثروة للبلاد، في حين شدّد على أن النمو الاقتصادي وخلق الثروة أكبر التحديات التي تواجه بلادنا، مضيفا: “هنا يأتي دور شبابنا حاملي المشاريع، فالمؤسسة قبل كل شيء شخص حامل لفكرة لديه الجرأة لتجسيدها”.

ويقول مولى أن سنة 2023 ستسفر عن تخرج 5.6 مليون طالب جامعي في البلاد، ما يعني أن الدولة سمحت لشبابنا بتحصيل المعرفة، خاصة خلال العامين الماضين، عبر تطوير حاضنات الأعمال وتفعيل روح المقاولاتية تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما سيوفر آلاف المؤسسات ومناصب الشغل، مضيفا: “سيعقب هذه الأيام المنظمة من طرف مجلس التجديد الاقتصادي أيام أخرى، أدعو من خلالها الشباب للاستفادة من كل النصائح المسداة على هذا المستوى”.

مدير موبيليس: عرض خاص للمؤسسات الناشئة قريبًا

كشف الرئيس المدير العام لشركة موبيليس شوقي بوخزاني عن تحضير شركة موبيليس لإطلاق عرض خاص بالمؤسسات الناشئة، يتمثل في تشكيلة، تتضمّن شريحة انترنت ومودام و100 ألف رسالة قصيرة للترويج، مجانا.

واعتبر شوقي بوخزاني أن موبيليس، وهي شركة الاتصالات العمومية، تدعم الشركات الناشئة والمقاولاتية في الجزائر، مضيفا في ذات السياق أن موبيليس مؤسسة وطنية ومواطنة ترافق الشباب، ولذلك قررت طرح عرض خاص، مصرّحا: “لهذا الغرض فكرنا في كيفية تطوير المؤسسات الناشئة، وحضّرنا عرضا خاصا بها”.