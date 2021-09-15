ميلاد مجموعة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الولايات المتحدة الأمريكية:

تم إنشاء مجموعة جديدة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مواجهة قرار الرئيس الأمريكي السابق حول الصحراء الغربية، المحتلة والاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وفي بيان لها تناوله موقع Freewesternsahara.org، نقله الوقع الإخباري الصحراوي “صمود”، أوضحت المجموعة أن “الحركة من أجل وضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب، أعلنت رسميا عن تشكلها كمجموعة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

ومن جهتها، أكدت رئيسة المجموعة مناصفة سوزان شولتيه، مناضلة من أجل حقوق الإنسان ورئيسة Defense Forum Foundation أن طريق السلم والأمن في شمال إفريقيا يبدأ باحترام الحريات الأساسية، التي تستحقها جميع الشعوب سيما الصحراويين الذين أدرجوا في دستورهم الخاص المساواة في الحقوق بالنسبة للنساء، إضافة إلى حريات أساسية أخرى. فهم يستحقون فعلا دعمنا، كما أشارت المجموعة تقول “عملت عدة عوامل على تحفيز تشكيل حركتنا على غرار انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار الأممي سنة 1991، وإستئناف النزاع المسلح والاعتراف أحادي الطرف للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية”.

ودعا الأعضاء إلى وضع حد للمساعدة التي تقدمها أمريكا الى المغرب، التي يمكن استخدامها لتحقيق تقدم في مطلب غير شرعي في الصحراء الغربية، أو إلحاق الضرر بالشعب الصحراوي.

وحددت المجموعة ثلاثة أهداف مباشرة تتمثل في “مواجهة قرار ترامب حول الصحراء الغربية، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ووقف أي بيع له طابع عسكري أو مساعدة أجنبية للمغرب يمكن استخدامها ضد الصحراويين، ومراقبة الأراضي وتشجيع المنظمات الدولية سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإرسال بعثات إلى الصحراء الغربية من أجل ضمان حماية السكان المدنيين”.