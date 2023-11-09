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في عدوان الاحتلال على غزة..

ميلاط: استشهاد 102 طالب فلسطيني تحصلوا على منح دراسية في الجزائر

الشروق أونلاين
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ميلاط: استشهاد 102 طالب فلسطيني تحصلوا على منح دراسية في الجزائر
من مخلفات العدوان الصهيوني على غزة

كشف رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” ميلاط عبد الحفيظ، أن 102 طالب فلسطيني تحصلوا على منح دراسية في الجزائر، استشهدوا في عدوان الاحتلال على غزة. 

وأكد رئيس “كناس” ميلاط عبد الحفيظ في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فسيبوك”، “أن 500 طالب فلسطيني تحصلوا على منح للدراسة في الجامعات الجزائرية”.

وأضاف ميلاط: “لكن للأسف 102 طالب منهم استشهدوا لحد الآن في غزة، قبل التحاقهم بالجزائر”، وذلك في عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة الذي يدخل يومه الـ 34 على التوالي.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح، من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا.

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