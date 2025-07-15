“ميلانيا تغيّر موقف ترامب من بوتين.. هل تدفعه لدعم أوكرانيا؟”

بينما تتصاعد نيران الحرب في أوكرانيا وتتكثّف ضغوط الحلفاء على واشنطن لتقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف، برز اسم ميلانيا ترامب في مشهد غير معتاد، إذ كشف الرئيس الأمريكي أنها كانت وراء تحوّل مفاجئ في موقفه تجاه نظيره الروسي.

وبحسب تصريحات لافتة لترامب، لم تكن الكلمات الدبلوماسية وحدها ما أثّر على قراراته، بل “الملاحظات الصادمة” التي كانت تنقلها له زوجته ميلانيا عن القصف الروسي والهجمات على المدنيين.

وقال ترامب إن السيدة الأولى أقنعته أن الرئيس فلاديمير بوتين يتراجع باستمرار عن وعوده بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا، ووصفتها بـ “الكاذبة”، وذلك عقب مكالمات ترامب الهاتفية مع الزعيم الروسي وسط دعوات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وأضاف: “أعود إلى المنزل فأقول للسيدة الأولى: “تعلمين، لقد تحدثت مع فلاديمير اليوم.. أجرينا محادثة رائعة” لترد: “أوه، حقًا؟ لقد تعرضت مدينة أخرى للقصف للتو”.

وتابع: “هناك أوقات أعود فيها إلى المنزل. أقول: “سيدتي الأولى، لقد أجريت محادثة رائعة للغاية مع فلاديمير. أعتقد أننا انتهينا”. ثم أفتح التلفزيون، أو تقول لي في إحدى المرات: “يا إلهي، هذا غريب، لقد قصفوا للتو دار رعاية'”.