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رياضة
التوقيع على العقد الجديد مرتقب الخميس

ميلان اشترط تفعيل الشرط الجزائي لعقد بن ناصر في جويلية 2024

ل. ط
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ميلان اشترط تفعيل الشرط الجزائي لعقد بن ناصر في جويلية 2024

كشف موقع توتو سبور الإيطالي عن موعد توقيع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لعقده الجديد مع فريقه الحالي أي سي ميلان، كما أشار إلى بعض تفاصيل الاتفاق الذي وقع ما بين الطرفين في هذا العقد الذي سيمتد لغاية نهاية موسم 2026/2027.

وبحسب ذات المصدر، فإن بن ناصر سيوقع على عقده الجديد مع نادي ميلان الخميس بعد أن وافق هذا الأخير على تلبية جميع شروطه المالية، حيث سيتحصل نجم المنتخب الوطني على أجرة سنوية مرتفعة تفوق الـ 4 ملايين أورو، زائد حوافز ومكافآت أخرى سيستفيد منها.

ويمتد العقد الجديد لإسماعيل بن ناصر حتى صيف سنة 2027 يتضمن شرط جزائي كبير 50 مليون أورو، والمعطى الحديث في هذا الاتفاق هو أن الشرط الجزائي سوف يفعل إلى غاية أول أسبوعين من شهر جويلية لسنة 2024، هذا ما يعني أنه لن يحق له التفاوض مع أي جهة أخرى قبل هذه الفترة وسيكون فيها تحت تصرف بطل إيطاليا.

ويكون الميلان قد نجح في الاحتفاظ بأبرز نجومه، حيث يعد، بن ناصر أهم قطعة في منظومة لعب المدرب بيولي، كما أشاد به عدة نجوم عالميين سابقين آخرهم الدولي الإيطالي الأسبق لوكاتوني الذي اعتبره في تصريحات صحفية أنه أفضل لاعب في العالم بمنصبه في الوقت الحالي.

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