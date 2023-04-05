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رياضة
يحصل على راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو

ميلان الأقرب لضم حسام عوار

ق. ر
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ميلان الأقرب لضم حسام عوار
أرشيف

قال موقع “ميلان نيوز 24” الإيطالي، يُعَدّ فريق ميلان الأقرب لضم حسام عوار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن قطعت معه المفاوضات شوطاً كبيراً، ولم يبقَ إلا حل بعض العقبات التي تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، من بينها مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها اللاعب الحالي لنادي ليون الفرنسي.
ويضيف المصدر نفسه أن المدير الرياضي لفريق ميلان، باولو مالديني، اتفق مع وكيل حسام عوار على راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الأهداف الموجودة في العقد، في حين أن اللاعب يطلب الحصول على مكافأة توقيع قدرها 5 ملايين يورو. أما فريق “الروسونيري”، فاقترح ما قيمته 2.5 مليون يورو فقط.
ويُعتبر حسام عوار محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الأخرى، على غرار فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي وفقاً لتقارير إعلامية محلية سابقة، توصل إلى اتفاق مع اللاعب، حتى إنه أجرى فحصاً طبياً أولياً مع مطلع العام الحالي، لكن حدثت بعض التغييرات التي قد تؤدي إلى إلغاء ذلك العقد المبدئي.

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