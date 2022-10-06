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رياضة

ميلان الإيطالي: بن ناصر أول قائد عربي للنادي

الشروق أونلاين
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ميلان الإيطالي: بن ناصر أول قائد عربي للنادي
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إسماعيل بن ناصر

دخل الدولي الجزائري ونجم ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر مساء الأربعاء، تاريخ النادي باعتباره أول لاعب عربي يقود الفريق، في مواجهة تشيلسي برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

وارتدى الدولي الجزائري  إسماعيل بن ناصر شارة قيادة إيه سي ميلان لأول مرة خلال المباراة ضد تشيلسي.

ونشرت صفحة النادي على تويتر تغريدة جاء فيها: سجل يا تاريخ.. محارب الصحراء إسماعيل بن ناصر، أول قائد عربي لنادي اي سي ميلان.

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