ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع وناس

في "الميركاتو" الحالي

أبدى نادي ميلان الإيطالي، رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري، آدم وناس، مهاجم نادي نابولي، وهذا خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشف لوكا تشيركيوني، الصحفي في القناة الإذاعية الإيطالية الأولى، أن ميلان يخطط لضم آدم وناس هذه الصائفة، وهذا من أجل منح الفريق خيارات جديدة في الجانب الهجومي للمدرب ستيفانو بيولي، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في رابطة أبطال أوروبا. وقال في هذا السياق: “صحيح أن وناس أقرب إلى الصاعد الجديد مونزا، ولكن خيار ميلان مطروح بقوة، وإدارة هذا الأخير تدرس فعليا ضمه”.

أضف إلى ذلك، فإن تواجد وناس على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في نابولي، حمس كثيرا إدارة “الروسينيري” على الاهتمام بخدمات اللاعب في جوان الحالي.

وكانت تقارير إعلامية ايطالية، قد أكدت قرار إدارة نابولي التخلي عن وناس بسبب كثرة تعرضه للإصابة.

ويضم “ميلان” في صفوفه لاعبا جزائريا ويتعلق الأمر بإسماعيل بن ناصر، الأخير يعتبر من بين ركائز النادي الإيطالي وأحد مفاتيح اللعب في وسط الميدان.