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رياضة
يسعى لاستغلال أخبار رحيله عن مانشستر سيتي

ميلان الإيطالي يستعد لضم محرز ولا يريد التفريط في بن ناصر

توفيق عمارة
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ميلان الإيطالي يستعد لضم محرز ولا يريد التفريط في بن ناصر

لم تمر الأخبار التي تحدثت عن إمكانية رحيل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن خارج أسوار بطل “البريميرليغ” مرور الكرام لدى كبار أندية القارة العجوز، الراغبة في الحصول على خدمات قائد المنتخب الوطني..

حيث قال موقع “كالتشيو ميركاتو نيوز” إن نادي ميلان الإيطالي، العائد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد غياب دام سبع سنوات كاملة، يحضر لتدعيم صفوفه بنجوم من الصنف الأول تمهيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وتواجد النجم الجزائري، رياض محرز، ضمن الخطة الطموحة للنادي اللومباردي.

وقال الموقع الإيطالي إن المدير الرياضي للفريق، الأسطورة باولو مالديني، يستعد لتقديم عرض لإدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على صفقة رياض محرز، تتمثل في صفقة تبادلية لتجاوز عقبة المشاكل المالية التي يعاني منها النادي اللومباردي، خاصة أن إدارة ميلان تدرك بأن الحصول على محرز بعرض مالي فقط ستكون صعبة جدا لأن قيمته السوقية تصل حدود 70 مليون يورو حاليا، وأضاف ذات الموقع بأن مالديني سيقترح على إدارة المان سيتي المدافع الدولي الإيطالي، أليسيو رومانيولي، بالإضافة إلى مبلغ ما بين 20 أو 30 مليون يورو مقابل الحصول على رياض محرز، الذي يرى فيه مالديني اللاعب الكبير الذي يفتقده نادي ميلان في الفترة الحالية.

إلى ذلك، وفي حال تجسيد خطة باولو مالديني فإن النادي اللومباردي سينجح في الجمع بين النجمين الجزائريين، بن ناصر ومحرز، وهو ما سيشكل قوة ضاربة للنادي الإيطالي، بحكم التفاهم الكبير بين اللاعبين وإكمالهما لبعضهما بعض بخصوص بعض الخيارات التكتيكية، لكن نفس المصدر استبعد إمكانية قبول إدارة النادي السماوي بهذا المقترح للنادي الإيطالي، لأنه مهتم أكثر ببن ناصر، والذي كان وضعه في وقت سابق ضمن لائحة اللاعبين الذين ينوي المدرب، بيب غوارديولا، ضمهم إلى الفريق في الفترة المقبلة، وأشار نفس المصدر إلى أن إدارة السيتي ستفضل مبادلة بين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر.

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