ميلان الإيطالي يفتح قنوات الاتصال لضم مازة

لتعزيز الخط الهجومي بإضافة صانع ألعاب كلاسيكي

بدأت إدارة نادي ميلان الإيطالي اتصالاتها الرسمية مع وكلاء صانع الألعاب الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، نجم نادي بايرن ليفركوزن الألماني، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقاً لما كشفت عنه شبكة “كالتشيو ميركاتو”.

ونال مازة (الذي سيبتعد عن سن الـ21 في نوفمبر المقبل) قبول المدرب روبن أموريم ورئيس قسم الكشافة غاردنر، حيث تسعى إدارة “الروسونيري” لتعزيز الخط الهجومي بإضافة صانع ألعاب كلاسيكي (رقم 10) يملك مهارات عالية، ليتواجد بجانب ألفاديو سيسيه، كريستيان بوليسيتش، وكريستوفر نكونكو، خاصة بعد تحول هدف الفريق السابق “كاريتساس” إلى بوروسيا دورتموند.

ويُعد مازة هدفاً قديماً لميلان منذ أن كان يلعب في صفوف هيرتا برلين، قبل أن يخطفه بايرن ليفركوزن الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو تقريباً بالإضافة إلى الحوافز. ويحظى النجم الجزائري بإعجاب كبير في الأوساط الفنية لميلان بفضل ذكائه التكتيكي، تحركاته الممتازة، وحلوله الفردية، وهو ما أثبته خلال موسمه الأول الاستثنائي مع ليفركوزن بمشاركته في 44 مباراة وتسجيله 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

وفي هذا السياق، أجرى مسؤولو ميلان محادثات مطولة مع ممثل وكالة “ستيلا” لإدارة أعمال مازة لمفهوم إمكانية التفاوض مع ناديه الألماني. ورغم أن المدرب الجديد لبايرن ليفركوزن، كارلوس مارتينيز نوفيل، يصر على بقاء اللاعب كعنصر أساسي في مشروعه، وإدراك ميلان أن قيمة الصفقة قد تتجاوز 40 مليون يورو، إلا أن الاتصالات ستستمر خلال الأيام القادمة لاستكشاف فرص التقدم في المفاوضات.