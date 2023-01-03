ميلان متفائل ببقاء بن ناصر مع الفريق

تريد الاحتفاظ به لفترة أطول

يقترب الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر من تمديد عقده مع ناديه ميلان الإيطالي، والإمضاء على عقد جديد حسب ما أكدته تقارير صحفية إيطالية الثلاثاء.

وقالت ذات المصادر أن إدارة النادي الإيطالي متفائلة ببقاء الدولي الجزائري وتمديد عقد الذي ينتهي صائفة 2024، إلى جانب رغبتها في الاحتفاظ بلاعبين آخرين وفي مقدمتهم النجم البرتغالي الصاعد رفائيل لياو وكذا الدولي الفرنسي أوليفر جيرو.

ووصفت نفس التقارير الاتصالات الأخيرة بين بن ناصر ومسؤولي الميلان بالإيجابية جدا، مشيرة لوجود ثقة وتفاؤل داخل النادي الإيطالي بأن بقاء بن ناصر لفترة أطول بات أمرًا مرجحًا بقوة لاسيما مع عدم وجود عروض حقيقية للاعب خلال الميركاتو الحالي.

في هذا السياق، أكدت ذات التقارير أن جميع العروض التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة ترغب في ضمه بداية من الصيف القادم، وهو ما يريح إدارة الميلان، التي ستستغل هذه النقطة من أجل إقناع اللاعب للموافقة على مقترحاتها المالية.

وبالرغم من التفاؤل التي تحدثت عنه التقارير الصحفية القريبة من النادي “اللومباردي”، إلا أن نفس الأسباب تبقى تعيق تجسيد الاتفاق بين الطرفين، والذي يتعلق بالشق المالي الذي يشترطه لاعب الخضر من أجل تمديد بقائه مع الميلان.

وكانت صحيفة “لاغازيتا ديل سبورت” كشفت أن بن ناصر يطالب إدارة الميلان برفع راتبه بما يتناسب وقيمته في الفريق.

ومهما يكن، تؤكد معظم التقارير الصحفية أن إدارة بطل إيطاليا ترغب في غلق الملف الخاص بتجديد عقود لاعبيها في أقرب الآجال الممكنة، قبل فتح ملف الاستقدامات الجديدة.