ميلان يدخل المفاوضات الأخيرة مع بن ناصر ونحو إعارة عدلي

اللاعبان الجزائريان يستعدان لحسم مستقبلهما

ستعرف الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة في ملفي نجم نادي ميلان الإيطالي، الجزائريين إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي، حيث تبحث إدارة الروسونيري عن تجديد عقد بن ناصر، في وقت ستدرس فيه عروض الإعارة التي وصلت نجم منتخب “الخضر” المقبل، ياسين عدلي، الذي لم ينجح لحد الآن في حجز مكانة أساسية في حسابات المدرب ستيفانو بيولي.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن أهداف إدارة ميلان خلال فترة استراحة كأس العالم 2022، ستتركز على استعادة اللاعبين المصابين وملف تجديد كوادر الفريق (بن ناصر والبرتغالي لياو)، فضلا عن حسم موقف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية، وعلى وجه التحديد بإعارة بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم ياسين عدلي الباحث عن فرصة اللعب بانتظام، بعد ان فشل في نيل ثقة المدرب ستيفانو بيولي، رغم إعجاب الأخير بمستوياته الفنية، لكن المنافسة الشرسة مع بن ناصر والإيطالي ساندرو تونالي والكرواتي كرونيتش جعلت منه خيارا بديلا في النادي اللومباري.

وأكدتن مصادر إعلامية إيطالية أن المدير الرياضي لميلان، باولو مالديني، سيخوض المفاوضات الأخيرة مع بن ناصر ووكيل أعماله الفرنسي، موسى سيسوكو، خلال الأيام المقبلة من أجل غلق ملف تمديد عقده بصفة نهائية، مشيرة إلى أن إدارة ميلان مستعدة للاستجابة لشروط الدولي الجزائري المادية من خلال رفع عرض راتبها السنوي حتى لحدود الـ6 ملايين يورو، بعد أن رفض النجم الجزائري العرض السابق الموازي لـ4 ملايين يورو، خاصة في ظل تمسك بويلي ببن ناصر ووجود اهتمام كبير به من طرف كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلى ذلك، يتجه ياسين عدلي للانضمام إلى نادي سمبدوريا الإيطالي خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، حتى يحصل على فرصة اللعب بانتظام، وبات سمبدوريا أكبر المهتمين بخدمات عدلي، خاصة بعد أن رفضت إدارة ميلان العروض التي وصلت لاعب خط الوسط من الدوري الفرنسي، على اعتبار أنه تريد أن يتعود على أجواء الدوري الإيطالي حتى يكون جاهزا الموسم المقبل عندما يعود إلى الفريق، ويسعى عدلي لتحسين وضعيته الفنية قبل أن يحسم مستقبله مع المنتخب الوطني، بعد أن غاب عن التربص الماضي بسبب هذه المشكلة على وجه التحديد.