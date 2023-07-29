ميلان يرفض التخلي عن بن ناصر للسعوديين

بعد التقارير التي أشارت إلى إمكانية التحاقه بالدوري السعودي

أكد الصحفي الإيطالي الشهير، نيكو شيرا، أن نادي ميلان الإيطالي، ليس لديه أي نية لبيع نجمه الجزائري، اسماعيل بن ناصر، أو السماح بمغادرته نحو الدوري السعودي خلال فترة التنقلات الصيفية الحالية أو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب شيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا): “رغم اهتمام الأندية السعودية، فإن ميلان لا يريد بيع إسماعيل بن ناصر الآن أو في الشتاء”.

وأضاف الصحفي الإيطالي يقول: “يملك بن ناصر شرطا جزائيا في عقده مع ميلان بقيمة 50 مليون يورو، لكن لن يتم السماح بتفعيله إلا في جويلية 2024”.

إلى ذلك، أكد الصحفي الإيطالي أن هناك شبه استحالة في رؤية بن ناصر يلعب في الدوري السعودي على الأقل خلال الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، تحدثت نهاية الأسبوع المنصرم، عن إمكانية التحاق بن ناصر بالدوري السعودي والانضمام إلى كوكبة النجوم العالميين، على غرار كريم بن زيمة ورياض محرز، وأشارت لاهتمام عدد من الأندية السعودية للتعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الوطني خلال الميركاتو الحالي أو الشتوي المقبل.

وبحسب هذه التقارير، فإن بن ناصر لا يرفض الفكرة وإمكانية اللعب في الدوري السعودي انطلاقا من الموسم المقبل على غرار مواطنه رياض محرز.

يذكر، أن بن ناصر يوجد حاليا في فترة إعادة التأهيل للتعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي على مستوى الرباط الصليبي، التي أجبرته الخضوع لعملية جراحية والابتعاد لعدة أشهر عن المنافسة.