ميلان يطلب 50 مليون يورو للتخلي عن بن ناصر

مانشستر يونايتد الأقرب لضمه

حدد نادي ميلان الإيطالي مبلغ 50 مليون يورو لبيع نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حسب ما تناقلته الأربعاء تقارير صحفية إيطالية.

فتح نادي ميلان الإيطالي رسميا الباب أمام رحيل الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، الذي لم يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع بطل “الكالتشيو” الإيطالي، بعد مفاوضات كانت باشرتها إدارة النادي مع وكلاء اللاعب مدة عدة أشهر.

وكشف موقع “ستوب آند غول” الإيطالي أن إدارة “الروسونيري” ترغب في الاستفادة قدر الإمكان من صفقة بيع بن ناصر، حيث حددت مبلغ 50 مليون يورو من أجل التنازل عنه للأندية التي تريده، وهو ما يمثل قرابة 3 أضعاف المبلغ الذي كان دفعه الفريق عند التعاقد معه من إمبولي سنة 2019.

وحسب نفس المصدر، فإن القيمة التسويقية الحالية لمتوسط ميدان الخضر تبلغ حوالي الـ33 مليون يورو في بورصة “ترانسفير ماركت”، معتبرة بأن قيمة بن ناصر تراجعت بنحو 7 ملايين يورو عما كانت عليه عام 2020.

إلى ذلك، أضاف نفس المصدر بأن ميلان لا يرفض فكرة إقحام لاعبين آخرين في الصفقة في حالة موافقة المدرب ستيفانو بيولي على ذلك، وهي الصفقة التي تكون اقترحتها إدارة مانشستر يونايتد، أحد الأندية المهتمة بخدمات النجم الجزائري.

وإلى جانب “الشياطين الحمر”، الذي يرغب في ضم “محارب الصحراء”، بطلب من مدربه الهولندي تين هين، يوجد أيضا يوفنتوس الإيطالي الذي يسعى لتدعيم خط وسط ميدانه بلاعبين جدد تحسبا للموسم القادم.

وبالموازاة مع حديث الصحف عن إمكانية رحيله، يبقى اسماعيل بن ناصر يحضّر بشكل عادي مع ميلان تحسبا للموسم القادم، اعتبارا أن المدرب ستيفانو بيولي يتمنى بقاءه في صفوف النادي.

ومنذ انضمامه للميلان موسم 2019، شارك إسماعيل بن ناصر في 105 مباريات في مختلف المسابقات ساهم خلالها في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، فيما كان أحد مهندسي عودة الميلان إلى الواجهة الموسم الماضي وتتويجه بلقب “السكوتيدو”.