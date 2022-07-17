ميلان يفتح الباب لرحيل بن ناصر إلى جوفنتوس

موازاة مع استئنافه التدريبات مع الفريق

ما يزال الغموض يكتنف مستقبل الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر في تجديد عقده والاستمرار مع “الروسينيري” أو خوض تجربة جديدة خارج أسوار بطل “الكالتشيو” الايطالي.

وفي آخر المستجدات، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة الميلان، وفي قرار غير متوقع، لا ترى مانعا في التنازل عن خدمات الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر لصالح العملاق الإيطالي الآخر، نادي جوفنتوس.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي، فإن ملف بن ناصر قد يعرف منعرجا مختلفا تماما لكل التوقعات، بعدما تكون الإدارة الجديدة لنادي ميلان وافقت على بيع متوسط ميدان الخضر في حالة استجاب جوفنتوس لشروط النادي الذي لن يرضى بأقل من 30 مليون يورو مقابل التنازل عن بن ناصر وإتمام هذه الصفقة التي ستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لجميع المتتبعين، وفي مقدمتهم أنصار الميلان.

في ذات الشأن، قال المصدر بأن مسلسل تجديد بن ناصر مع الميلان قد يتغيّر في النهاية إلى خوض تجربة جديدة مع الغريم جوفنتوس، الذي يبحث عن تدعيم وسط ميدانه بلاعب بمواصفات اللاعب الجزائري، وهذا ضمن مشروع اللعب الجديد لجوفنتوس الذي يريد منح النجم الفرنسي بول بوجبا دورا هجوميا، فيما يتكفّل “محارب الصحراء” بالدور الدفاعي.

وتأتي هذه الأنباء عن إمكانية مغادرة بن ناصر للميلان لتغيّر كل المعطيات، سيما بعد تأكيد ستيفانو بيولي مدرب ميلان، منذ أسبوع فقط، أن بن ناصر سيكون من أهم اللاعبين في تشكيلته خلال الموسم الجديد من الكالتشيو.

وبالرغم من ذلك، فإن تجديد بن ناصر لعقده والاستمرار مع الميلان يبقى الاحتمال الأقوى، علما وأن عقد اللاعب الجزائري ما يزال ساري إلى غاية جوان 2024.

في نفس السياق، كان إسماعيل بن ناصر، عاد الخميس الماضي إلى أجواء التدريبات مع فريقه آسي ميلان الإيطالي تحسبا لانطلاق الموسم الكروي.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر كان من أبرز نجوم الميلان الموسم الماضي، بعدما قاده للتتويج بلقب “السكوديتو” الذي كان غاب عن خزينة النادي منذ 11 سنة كاملة.