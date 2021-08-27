ميلان يقرر رفع راتب بن ناصر السنوي ويقترح التمديد

لتحصينه من أطماع الأندية الراغبة في ضمه

تحركت إدارة نادي ميلان الإيطالي خلال الساعات الأخيرة، عن طريق مديرها الرياضي، الأسطورة باولو مالديني، من أجل تحصين نجمها الجزائري، إسماعيل بن ناصر، المتألق بشكل لافت والمهدد بالرحيل عن النادي، بالنظر للعدد الكبير من الأندية المهتمة بالتعاقد معه منذ فترة طويلة.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو”، الخميس، إن باولو مالديني التقى بوكيل أعمال الدولي الجزائري، الفرنسي موسى سيسوكو، من أجل بحث موضوع العقد الجديد لبن ناصر، ولو أن السبب الرئيس لاجتماع الرجلين هو اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، ياسين عدلي، نجم نادي بوردو الفرنسي الموجود على أعتاب نادي ميلان، الذي يمثله موسى سيسوكو أيضا، نفس المصدر كشف بأن مالديني تباحث مع وكيل بن ناصر حول نقطتين مهمتين، الأولى هي رفع الراتب السنوي للنجم الجزائري المقدر حاليا بـ1.5 مليون يورو، عطفا على المستويات الكبيرة التي يقدمها مع الفريق منذ انضمامه إليه صيف عام 2019، فضلا عن تمديد عقده، الذي ينتهي صيف عام 2024، بعامين إضافيين، في محاولة من ميلان لتحصين أحد أفضل لاعبيه خلال الموسمين الأخيرين.

من جهة أخرى، أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن المدير الرياضي لنادي ميلان، باولو مالديني، لم يتطرق إلى قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد بن ناصر، والمقدرة حاليا بمبلغ 50 مليون يورو، بعد أن كانت إدارة ميلان تفكر في رفع قيمتها من اجل تحصين لاعب وسطها القوي من أطماع الأندية الانجليزية القادرة على تسديدها دون إشكال، وتابع نفس المصدر بأن ميلان قرر تأجيل التفاوض حول هذه النقطة لموعد آخر.

وقرر مالديني ووكيل أعمال النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تأجيل مفاوضات التمديد ورفع الراتب السنوي إلى شهر سبتمبر، حيث يفضل أحسن لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 دراسة المقترحات المقدمة له بروّية رفقة وكيل أعماله قبل الفصل بشكل نهائي في مستقبله.

يجدر الذكر، أن إسماعيل بن ناصر انضم إلى ميلان شهر أوت 2019 مباشرة بعد تتويجه مع “محاربي الصحراء” بكأس أمم إفريقيا بمصر وجائزة أفضل لاعب خلال الدورة، قادما من نادي إمبولي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو.