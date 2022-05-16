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ميلاينا ترامب تتهم مجلة “فوغ” بالانحياز

جواهر الشروق
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ميلاينا ترامب تتهم مجلة “فوغ” بالانحياز
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ميلانيا ترامب

اتهمت، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، مجلة” فوغ” بأنها “منحازة” لعدم نشر صورتها على الغلاف الرئيسي خلال سنواتها الأربع كسيدة أولى.

وفي مقابلة تلفزيونية، هي الأولى منذ مغادرتها البيت الأبيض، انتقدت السيدة الأولى سابقا، مجلة “فوغ” ورئيسة تحريرها آنا وينتور، لقراراتهما “المنحازة” عندما يتعلق الأمر باختيار نجوم الغلاف السياسي.

وقالت ترامب في اللقاء التلفزيوني إن المجلة الشهيرة لديها أشخاص تفضلهم، وأشخاص لا ترغب فيهم، وهذا واضح جدا للأمريكيين، مضيفة أنه كان لديها في البيت الأبيض ما هو مهم ليشغلها عن الظهور في ” فوغ”.

وأشارت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق أن ميشيل أوباما ظهرت في ثلاثة أغلفة خلال فترة حكم زوجها، كما ظهرت هيلاري كلينتون مرة واحدة على “فوغ”.

وعلى الرغم من أن ميلانيا ظهرت على غلاف مجلة “فوغ” عام 2005، إلا أنها لم تكن السيدة الأولى في ذلك الوقت، كما ظهرت بعد زفافها مع ترامب بفستان أبيض.

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