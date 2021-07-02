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الجزائر
رفض الامتثال وتقديم الوثائق

ميلة: توقيف سائق متهور دهس شرطيا

الشروق أونلاين
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ميلة: توقيف سائق متهور دهس شرطيا

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية ميلة، الأربعاء، في حدود الساعة الثالثة مساء، من توقيف سائق مركبة، قام بدهس أحد أفراد الشرطة أثناء تأدية مهام تنظيم حركة المرور بوسط المدينة.

تفاصيل القضية حسب بيان لأمن ولاية ملية تعود إلى ارتكاب سائق المركبة السياحية، مخالفة متبوعة برفض الامتثال لتقديم الوثائق للشرطي، ولاذ بالفرار متسببا في دهس الشرطي الذي حاول توقيفه.

وتابع البيان “من جهة أخرى، تطمئن المديرية العامة للأمن الوطني على الحالة الصحية للشرطي ضحية الحادث، الذي تلقي الإسعافات الأولية وغادر المستشفى المحلي”.

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