ميلة: حجز نصف مليار من الأوراق المزورة بالقرب من مقبرة

تمكن الدرك الوطني بولاية ميلة من حجز نصف مليار سنتيم من الأوراق النقدية المزورة مرمية بالقرب من مقبرة، بالمكان المسمى احريش.

وحسب تصريح لرئيسة خلية الإتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، فقد تم العثور على مبلغ مالي مزور يقدر بـ 500 مليون سنتيم مزورة ومرمية بالقرب من مقبرة في عين البيضاء احريش.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن العملية جاءت على إثر تلقي بلاغ حول تنقل أشخاص على متن مركبة سياحية يحملون أوراق نقدية مزورة، وبعد بعث نقاط مراقبة وتفتيش مع تكثيف الدوريات تم العثور على المبلغ.

غير أن المشتبه فيهم لا يزالون في حالة فرار، ليبقى التحقيق مفتوح والأبحاث جارية للتوصل إليهم وتوقيفهم. تؤكد رئيس خلية الإتصال.

وفي هذا الصدد، وجهت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للنصب والإحتيال وحيازة أوراق نقدية فئة 2000 دج مزورة بالتوجه نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء أحريش أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية بميلة.