ميلة: وفاة طفلين وإصابة 4 أشخاص في حريق منزل

لقي طفلان مصرعها وأصيب أربعة آخرون من نفس العائلة في حريق بمنزل ببلدية تسدان حدادة بولاية ميلة.

وأوضح بيان للحماية المدنية، الخميس، أن الوحدة الثانوية لبلدية تسدان حدادة، تدخلت ليلة الأربعاء، على الساعة 22 سا و 44 د لأجل إخماد حريق منزل بطابقين بمركز بلدية و دائرة تسدان حدادة حيث خلف الحريق ستة (6) ضحايا، (م-غ) سنة ونصف متوفي، (م-ك) 03 سنوات متوفية.

وأضاف البيان أن الحريق تسبب في إصابة أربع أشخاص اخرين من نفس العائلة، (ب-ن) 35 سنة في حالة إغماء و لها صعوبة في التنفس في حالة حرجة، (م-ع) 38 سنة له ضيق في التنفس ، (م-أ) 07 سنوات و (م-ك) 10 سنوات جنس أنثى لهما ضيق في التنفس.

وأضاف البيان أن الضحايا تم إنقاذهم من الطابق الأول قدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان وتم إجلاؤهم من طرف مصالح الحماية إلى العيادة المتعددة الخدمات تسدان حدادة، أما الخسائر المادية تمثلت في احتراق الطابق الأرضي المتكون من غرفتين + قاعة الإستقبال + خزانة خشبية بها أغطية و ألبسة و أقمشة فيما تم إنقاذ الطابق الأول و الطابق الثاني، يعود سبب الحادث لنشوب حريق بالطابق الأرضي بغرفة لتخزين الألبسة.