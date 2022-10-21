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الجزائر

ميلة: وفاة 3 أشخاص اختناقا بعد سقوطهم داخل بئر  

الشروق أونلاين
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ميلة: وفاة 3 أشخاص اختناقا بعد سقوطهم داخل بئر  

تدخل عناصر الحماية المدنية بولاية ميلة على مستوى مشتة الصفيصفة بلدية الشيقارة، من أجل إنقاذ 3 أشخاص من داخل بئر.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية عن “تدخل إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي مروان مدعومة بالوحدتين الثانويتين القرارم قوقة وترعي باينان وكل من فرقة الغطاسين وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة هذا اليوم 21 أكتوبر 2022 بمشتة الصفيصفة بلدية الشيقارة دائرة سيدي مروان لأجل إنقاذ 3 أشخاص سقطوا في بئر”.

بالمقابل نقلت إذاعة ميلة المحلية أن الثلاثة الأشخاص المنتشلين من البئر، من قبل عناصر الحماية المدنية قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى.

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