ميلة: 8 جرحى اثر حادث اصطدام تسلسلي

خلف حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم5، مساء الثلاثاء، 8 جرحى في حصيلة أولية اثر اصطدام تسلسلي لـ7 مركبات،

وأوضح بيان لمصالح الدرك الوطني اصطدام تسلسلي لسبعة (07) مركبات بالطريق الوطني رقم 05أ في شطره الربط بين بلديتي وادي العثمانية وميلة،على مستوى منحدر الدردار بلدية وادي العثمانية .

وأشار ذات المصدر أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العثمانية بعين المكان من اجل تسهيل حركة المرور .

حسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن إصابة ثمانية 08 أشخاص بجروح.