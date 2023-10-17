ميلوني تبلغ الرئيس تبون بموعد عقد منتدى الحوار المتوسطي في روما

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء لجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني. حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وأبلغت ميلوني الرئيس تبون بالموعد الجديد لعقد منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى في العاصمة الإيطالية روما بعد تأجيله. حيث سيجرى في غضون شهرين أو ثلاثة.

وكان رئيس الجمهورية قد تلقى يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يبلغه فيه “بتأجيل منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى”.

كما كانت المكالمة بين الرئيسين تبون وماتاريلا “فرصة لتناول العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها”، يقول بيان سابق لرئاسة الجمهورية.

وتحتضن العاصمة الإيطالية منتدى الحوار المتوسطي منذ 2015، بمبادرة من الحكومة المحلية مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.

ويجمع هذا المنتدى سنويا، رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات إقليمية ومؤسسات بحث وتفكير من ضفتي المتوسط. بهدف ترقية الحوار والتعاون في الفضاء الأورومتوسطي.