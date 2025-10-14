ميلوني تحظى بثناء خاص في قمة شرم الشيخ.. وهذا ما قالته للسيسي!

حظيت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بثناء خاص في قمة شرم الشيخ للسلام، التي انعقدت أمس الإثنين بحضور عدد من القادة والزعماء الدوليين، وكانت هي المرأة الوحيدة المشاركة فيها.

وكان لافتًا في القمة إشادة عدد من الزعماء بمواقف ميلوني، لا سيما في تعاملها مع ملفات السياسة الخارجية وقضايا الهجرة، حيث وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها “امرأة شابة، جميلة وناجحة سياسيًا، وتحظى باحترام كبير من شعبها”، مشيرًا إلى أنها تمثل “نموذجًا للقيادة النسائية القادرة على فرض الاستقرار وتقديم حلول متزنة في زمن الفوضى”.

وقال ترامب الذي ترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة: “ليس من حقي قول ذلك، لأنه عادة ما تنتهي حياتك المهنية إذا قلت ذلك، لكنها امرأة جميلة”.

وتابع الرئيس البالغ 79 عاما باحثا بنظره عن ميلوني “سأخاطر.. أين هي؟ هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ لأن ذلك صحيح”.

واكتفت ميلوني التي كانت تقف خلفه مباشرة، بالابتسام.

وعلى هامش القمة، عقدت ميلوني لقاءً ثنائيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في غزة.

وقالت الحكومة الإيطالية إن ميلوني أكدت للسيسي في لقاء، الاثنين، التزام إيطاليا بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وحل الدولتين، كما استعرضت معه الخطوات التالية لتنفيذ خطة السلام.

وأكدت ميلوني بشكل خاص “التزام إيطاليا بالمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره وتنميته، وإعادة إطلاق عملية سياسية نحو إطار من السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين”.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الأمني والسياسي، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الزراعة، البنية التحتية، والتعليم الفني، في ضوء الرؤية الإيطالية لدعم استقرار شرق المتوسط ودور مصر كركيزة أساسية في هذا الإطار.

من جانب آخر، تداولت وسائل الإعلام التركية، لقطة طريفة لحوار دار بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وميلوني، حيث ظهر وهو يصافحها، خلال لقائهما في شرم الشيخ، وتبادلا أطراف الحديث، وقالت ميلوني لأردوغان، حضرنا سويا ورأيتك وأنت تحضر بالطائرة.

ورد أردوغان عليها: “أنت رائعة.. لكن عليك ترك التدخين”، لتجيبه بالقول: “نعم أعلم ذلك”.