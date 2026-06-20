ميلوني ترد بغضب على ترامب: “أنا وإيطاليا لا نتوسل”

اتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب باختلاق رواية بشأنها، ردا على قوله بأنها “توسلت” إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع.

وقالت ميلوني إنها “منذهلة” من هذه التصريحات، ووصفتها بأنها “مختلقة تماما”، منتقدة ما اعتبرته إظهار ترامب مجاملة أكبر تجاه خصوم الغرب مقارنة بحلفائه التقليديين والمستقرين.

ونشرت رئيسة الحكومة الإيطالية فيديو عبر حسابها على إكس، أمس الجمعة، قالت فيه إنها مندهشة من تعليقاته التي وصفتها بأنها “مختلقة بالكامل”. واتهمته بإظهار قدر أكبر بكثير من المسايرة تجاه أعداء الغرب مقارنة بما يبديه تجاه الحلفاء التقليديين.

كما أضافت قائلة بلهجة غاضبة: “تصريحات ترامب مختلقة بالكامل.. لا يسعني إلا القول إنه من المخيب للآمال أن لا يُظهر نفس الحزم تجاه أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير”.

إلى ذلك أردفت: “هناك أمر واحد يجب أن يتذكره.. لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبداً”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الذي كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين، إلغاء زيارته على خلفية هذه التصريحات.

وللإشارة، فقد اشتعل غضب مليون بعد أن قال ترامب في تصريحات مقتضبة لقناة “La7” بعدما بادره صحافي بسؤال عن رئيسة الوزراء الإيطالية: “ربما كانت سعيدة لأنني تحدثت معها.. لم يكن عليّ أن أتحدث معها”.

وأضاف: “لقد توسلت إليّ لالتقاط صورة معها. كانت تريد صورة معي بشدة. لم أكن أريد ذلك، لكنني شعرت بالشفقة عليها”.