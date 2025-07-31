ميلوني تضغط على نتنياهو من أجل غزة.. ماذا طلبت؟

بعد موجة انتقادات داخلية وخارجية، توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أخيرا، نحو الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، طالبت ميلوني، خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو، بإتاحة وصول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل ودون عوائق، وذلك في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، وتزايد الانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإيطالية لدور روما المتراجع في مواجهة الانتهاكات الصهيونية المتواصلة.

وقال مكتب ميلوني، في بيان، إنّ “رئيسة الوزراء الإيطالية شدّدت على مسامع نظيرها الإسرائيلي على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالنظر إلى الوضع في غزة الذي وصفته بأنّه لا يُحتمل وغير مبرّر”.

وأضاف أنّ “المحادثة شكّلت أيضاً فرصةً للتأكيد مجدّداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكّان المدنيّين”.

وأوضح البيان أنّه “بفضل التزام إيطاليا، سيتمّ استقبال 50 مدنياً فلسطينياً إضافياً، وسيتمّ إيصال مساعدات إلى السكّان في غزة”.

والأسبوع الماضي، وصفت ميلوني الوضع في غزة بأنه “غير مقبول”، مؤكدة أنّ “أيّ عمل عسكري لا يمكن أن يبرّر مثل موقف كهذا”.

ولطالما تبنت ميلوني موقفًا معقدًا تجاه حرب غزة، حيث تسعى إلى الجمع بين دعم تل أبيب وحقوق الفلسطينيين، مع التركيز على الحلول السياسية والإنسانية، ورغم تأييدها لحل الدولتين حذرت من الاعتراف بدولة فلسطين قبل تأسيسها فعليًا، معتبرة أن ذلك قد يكون “غير مجدٍ” ويخلق وهمًا بالحل دون معالجة جذور النزاع .