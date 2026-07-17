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ميلوني تقدم تعازيها للجزائر جراء فاجعة دار الأيتام بالمحمدية

الشروق أونلاين
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ميلوني تقدم تعازيها للجزائر جراء فاجعة دار الأيتام بالمحمدية
governo.it
جورجيا ميلوني.

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، باسمها وباسم الحكومة الإيطالية، عن خالص تعازيها في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع في دار للأيتام بضواحي الجزائر العاصمة.

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وكتبت ميلوني في منشور لها على حسابها في منصة “إكس”: “نعرب عن تضامننا ومواساتنا لعائلات الضحايا وللمصابين ولكل من يعيشون هذه اللحظات العصيبة المليئة بالألم.”

وأكدت أن إيطاليا تقف “متضامنة مع الشعب الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون في هذه اللحظات التي يعمها حزن عميق.”

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