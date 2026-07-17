ميلوني تقدم تعازيها للجزائر جراء فاجعة دار الأيتام بالمحمدية

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، باسمها وباسم الحكومة الإيطالية، عن خالص تعازيها في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع في دار للأيتام بضواحي الجزائر العاصمة.

وكتبت ميلوني في منشور لها على حسابها في منصة “إكس”: “نعرب عن تضامننا ومواساتنا لعائلات الضحايا وللمصابين ولكل من يعيشون هذه اللحظات العصيبة المليئة بالألم.”

A nome mio e del Governo italiano, esprimo profondo cordoglio per le vittime del tragico incendio che ha colpito un orfanotrofio alle porte di Algeri. La nostra vicinanza va alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che stanno vivendo ore di angoscia. L’Italia si… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 16, 2026

وأكدت أن إيطاليا تقف “متضامنة مع الشعب الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون في هذه اللحظات التي يعمها حزن عميق.”