ميلوني تندّد باستهداف كنيسة في غزة.. ماذا عن تدمير مئات المساجد؟

نددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، باستهداف أماكن العبادة في غزة بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة تاريخية، ما جعل نشطاء يتساءلون عن سبب صمتها حيال تدمير مئات المساجد.

وأسفر العدوان الأعمى، عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نازحون كانوا يحتمون داخلها، فيما أفادت مصادر فلسطينية نقلا عن أطباء في مستشفى الأهلي بوفاة شخصين.

وأكدت ميلوني في بيان رسمي، أن استهداف أماكن العبادة “أمر غير مقبول على الإطلاق”، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، بغضّ النظر عن ديانتهم أو مكان وجودهم.

وأضافت أن “الضربات الإسرائيلية على غزة أصابت أيضاً كنيسة العائلة المقدسة”، منددة بالهجمات «غير المقبولة» على السكان المدنيين.

منذ بداية الحرب، دمر الاحتلال أكثر من 200 مسجد في غزة، بما فيها مساجد تاريخية يعود بعضها لقرون، دون صدور إدانات رسمية مماثلة من معظم العواصم الغربية، وهو ما اعتبره مراقبون إخلالًا بمبدأ حماية دور العبادة بصرف النظر عن ديانتها أو رمزيتها.

واعتبر ناشطون ومراقبون أن المواقف الغربية، وعلى رأسها الأوروبية، تعكس ازدواجية صارخة في المعايير، حيث يُدان قصف كنيسة بينما يتم تجاهل تدمير عشرات المساجد.

وتدمير وحرق مئات المساجد هو المقبول

ياجورجيا ….الان تتحدثين فقط لكن العيب فينا 💠 اسرائيل اليوم:

رداً على تقارير عن تضرر كنيسة جراء هجوم إسرائيلي في غزة: رئيسة الوزراء الإيطالية: “الاعتداء على “كنيسة العائلة المقدسة” في غزة غير مقبول” pic.twitter.com/jjKzH3d7XO — صلاح بديوي (@bedewi1_s) July 17, 2025

وألحقت الغارة أضراراً بكنيسة العائلة المقدسة وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.