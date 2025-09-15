ميلوني مستاءة من الشامتين في مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قالته!

عبّرت، جورجيا ميلوني، عن استيائها من اليساريين السياسيين الذين احتفوا أو قللوا من شأن اغتيال تشارلي كيرك، وقالت إنه يجب محاسبة اليسار في إيطاليا على دوره في تأجيج الكراهية ضد خصومه.

وقالت رئيسة الوزراء الايطالية، التي وُصفت مرارا من قِبل وسائل الإعلام التقليدية بالفاشية أو اليمين المتطرف لصحيفة “إل جورنالي”: “نُتَّهم بالكراهية السياسية من قِبل أولئك الذين يبررون مقتل كيرك”.

في أعقاب اغتيال تشارلي في مناظرة جامعية بولاية يوتا يوم الأربعاء، غُمرت تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “بلوسكاي” و”تيك توك” بمنشورات تُحيي ذكرى مؤسس منظمة “نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية” البالغ من العمر 31 عامًا.

كما سارعت وسائل الإعلام اليسارية إلى القول إن خطاب كيرك “المُثير للانقسام” و”البغيض” هو المسؤول عن اغتياله.

في المقابل، قالت الزعيمة الإيطالية إن كيرك “مذنب فقط بالدفاع بشجاعة عن أفكاره”، وإنه “جلس علنًا وسمح لأي شخص بتحديه في مناظرة حول أي قضية، لأنه كان مقتنعا بأفكاره… لقد فعل ذلك بابتسامة على وجهه، وبكل احترام”.

وبالانتقال إلى اليسار في بلدها، قالت جيورجيا: “أعتقد أن الوقت قد حان لمحاسبة اليسار الإيطالي على هذا الاستخفاف المستمر، بل وحتى هذا التبرير المستمر، لتجريم العنف ضد من لا يفكرون مثلهم”.

وسلطت ميلوني الضوء بشكل خاص على تعليقات الأكاديمي والرياضي الإيطالي اليساري “بييرجيورجيو أوديفريدي”، الذي أثار الجدل بقوله إن “إطلاق النار على مارتن لوثر كينغ وإطلاق النار على ممثل حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أمران مختلفان تماما لأن مارتن لوثر كينغ دعا إلى السلام.”

وردا على هذا الكلام، قالت جيورجيا: “أود أن أسأل هذا الأستاذ الموقر عما يعنيه بالضبط: هل يعني أن هناك أشخاصا يجوز إطلاق النار عليهم بناء على أفكارهم؟ أم أن إطلاق النار أقل خطورة لأننا لا نشاركهم أفكارهم؟، أم أن الرغبة في إطلاق النار على شخص بناءً على أفكاره أمرٌ مفهوم؟”، وفق ما نشره موقع breitbart.