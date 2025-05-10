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اقتصاد

ميناء الجزائر: إنجاز 13 برج إنارة لتحسين ظروف العمل الليلي

محمد فاسي
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ميناء الجزائر: إنجاز 13 برج إنارة لتحسين ظروف العمل الليلي
مؤسسة ميناء الجزائر
جانب من الاجتماع

أبرمت مؤسسة ميناء الجزائر اتفاقًا مع شركة “ديفنديس سوبت” لإنجاز 13 برج إنارة جديد داخل الحيز المينائي، وذلك عقب اجتماع ترأسه المدير العام للمؤسسة عبد الحميد بوالعام.

وحسب بيان لمؤسسة ميناء الجزائر، فإن المشروع يشمل تركيب الأبراج في منطقتي وسط وجنوب الميناء، بهدف تحسين الرؤية وظروف العمل خلال الفترات الليلية، بما يعزز الأداء التشغيلي للميناء.

وكانت الشركة المتعاقدة قد أعدت دراسة تقنية مفصلة قُدمت خلال الاجتماع، بحضور مديري الاستغلال والتنظيم، المالية والمحاسبة، والأشغال والتنمية.

وشدد المدير العام لميناء الجزائر على ضرورة احترام الآجال وتنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية المعتمدة، مع تسخير الوسائل والموارد الكفيلة بضمان إنجاز الأشغال في أفضل الظروف.

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