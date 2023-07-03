ميناء الجزائر: انطلاق أشغال دعم 4 أرصفة

أعطى وزير النقل، يوسف شرفة، الإثنين، بميناء الجزائر، إشارة انطلاق أشغال دعم أربعة أرصفة إلى جانب تقديم برنامج الرحلات الصيفية.

وشرع الوزير شرفة رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي في زيـارة عمل وتفقد لقطاعه بولايــة الجزائر بحضور رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، وأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

الزيارة وحسب بيان للولاية، استهلت من ميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى، أين تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال دعم أربعة أرصفة (18-19-20-21).

كما تم خلال الزيارة تقديم برنامج الرحلات الصيفية من ميناء الجزائر إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط التابعة لمؤسسة النقل البحري للمسافرين.