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اقتصاد

ميناء الجزائر: وصول سفينة ثالثة محمّلة بـ 16 ألف رأس غنم من رومانيا (صور)

محمد فاسي
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ميناء الجزائر: وصول سفينة ثالثة محمّلة بـ 16 ألف رأس غنم من رومانيا (صور)
ميناء الجزائر
جانب من عملية رسو الباخرة الثالثة "Julia ak" القادمة من رومانيا

رست صباح اليوم الأربعاء، الباخرة الثالثة “Julia ak” في ميناء الجزائر، وهي محملة بـ 16,000 رأس من الماشية قادمة من رومانيا والمخصصة لعيد الأضحى المبارك.

وقد قامت مؤسسة ميناء الجزائر بتجهيز كافة الوسائل اللوجستية والبشرية لضمان استقبال وتفريغ الباخرة بأعلى درجات الكفاءة، وذلك لضمان توفير الماشية في الوقت المناسب للأسواق الجزائرية.

للتذكير، وصلت أولى كميات الأغنام المستوردة يوم الأحد عبر باخرة تحمل اسم “APUS” قادمة من دولة رومانيا كانت محملة بـ 15 ألف رأس غنم، مع تطبيق الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية.

ووصلت بعدها سفينة ثانية تحمل اسم “jersey” يوم الإثنين، محمّلة بـ 12 ألفًا من رؤوس الماشية المستوردة من رومانيا، ليبلغ عدد المواشي التي وصلت إلى الجزائر من رومانيا 43 ألفا من أصل 500 ألف رأس من المرتقب وصولها من نفس الدولة.

 

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