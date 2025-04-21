ميناء الجزائر: وصول سفينة ثانية محمّلة بـ 12 ألف رأس غنم من رومانيا

استقبل ميناء الجزائر مساء الإثنين، سفينة ثانية محمّلة بـ12 ألفا من رؤوس الماشية المستوردة من رومانيا، تحسّبا لعيد الأضحى المقبل.

ووصلت الشحنة الأولى من الماشية المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. حيث رست في ميناء الجزائر، باخرة محمّلة بـ 15 ألف رأسا من الغنم تمّ استيرادها من رومانيا.

وفي مارس الماضي، وافق رئيس الجمهورية على استيراد مليون رأس من الماشية تحسّبا لعيد الأضحى. مع إعفاء عمليات الاستيراد من كل الرسوم والضرائب.

وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد، على مقترح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتحديد سعر أضحية عيد الأضحى المستوردة بـ 40 ألف دينار.

وجاء في بيان الاجتماع:“باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وافق مجلس الوزراء على تحديد 40 ألف دينار جزائري، سعرا وطنيا موحدا لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة”.