ميناء الجزائر يتعزز برافعة حديثة لدعم قدراته التشغيلية

استلمت مؤسسة ميناء الجزائر اليوم الخميس رافعة متنقلة جديدة من طراز “كونيكرانس ESP 6″، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث العتاد وتعزيز البنية التحتية للميناء.

وحسب بيان لمؤسسة ميناء الجزائر، تتميز هذه الرافعة الحديثة بخصائص تقنية متطورة في عمليات الشحن والتفريغ، ما يجعلها إضافة نوعية للأسطول التشغيلي للميناء.

وستمكّن هذه المعدات الجديدة من تحسين وتيرة الأداء ورفع مستوى السرعة والدقة في معالجة السفن ومناولة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع متطلبات الحركة المينائية المتزايدة.