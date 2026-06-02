ميناء الجزائر يدعو وسطاء الجمارك إلى ضمان العمل المتواصل على مدار الساعة

الشروق أونلاين
دعت مؤسسة ميناء الجزائر جميع وكلاء العبور ومخلصي الجمارك (الوسطاء لدى الجمارك) إلى ضمان التواجد الدائم لأعوانهم على مستوى الميناء، في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العمومية المتعلقة باعتماد نظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة يومياً و7 أيام في الأسبوع.

وأوضحت المؤسسة، في إعلان موجه إلى زبائنها، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي لنظام العمل المستمر وتمكين مختلف المصالح والمتعاملين من إنجاز العمليات المرتبطة بالنشاط المينائي بشكل متواصل، بما في ذلك خلال الفترة الليلية وأيام العطل الرسمية.

وأكدت المؤسسة أن اعتماد هذا التنظيم الجديد من شأنه المساهمة في تسريع معالجة العمليات المينائية وتحسين انسيابية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

كما أشارت مؤسسة ميناء الجزائر إلى وضع جميع الوسائل والإمكانات اللازمة تحت تصرف المعنيين من أجل ضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل المستمر وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.

