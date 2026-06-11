ميناء بجاية: حجز قرابة 19 ألف قرص مخدرات مخبأة داخل علب بسكويت

تمكنت مصالح الجمارك بميناء بجاية من إحباط محاولة تهريب قرابة 19 ألف قرصًا من نوع “إكستازي”، إضافة إلى 119 قرصا من نوع “سيبيتاكس”، كانت مخفية بإحكام داخل علب بسكويت أجنبية الصنع.

وأفاد بيان للمديرية الجمارك أن مصالح الجمارك الجزائرية بميناء بجاية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ18.850 قرصًا من المخدرات الاصطناعية من نوع “إكستازي”، إضافة إلى 119 قرصًا من نوع “سيبيتاكس”.

وتم العثور على الأقراص المهلوسة داخل أمتعة أحد المسافرين، بعد أسلوب تمويه محكم استهدف إدخالها إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية.

وعقب العملية، تم حجز جميع المواد المحظورة ووسيلة النقل، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وجاءت العملية خلال إجراءات المراقبة والمعالجة الجمركية لباخرة أجنبية قادمة من ميناء سات الفرنسي، حيث أسفرت عملية تفتيش دقيقة نفذها أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “حاج حداد”، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني