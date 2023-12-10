ميناء بجاية: نسبة نمو بـ 48 بالمائة في معالجة الخشب

حقق نهائي الخشب بميناء بجاية نسبة نمو مقدرة بـ 48 بالمائة خلال العشرة الأشهر الأولى من 2023، ما عزز مكانته كرائد وطني في مجال معالجة الخشب.

وأفادت مؤسسة ميناء بجاية، في حصيلتها أنها لم تستبعد إمكانية إختام هذه السنة بأداء قياسي.

وأكدت أنه تم على مستوى هذا النهائي، الذي يستحوذ على نسبة 55 بالمائة من حصة السوق الوطنية في المجال، معالجة حوالي 603.000 طنا من الخشب بمتوسط مردود مقدر ب450 طنا لكل فريق وفي كل وردية عمل، منذ مطلع السنة الجارية إلى نهاية أكتوبر الفارط الذي أضاف أن متوسط الحمولة لكل سفينة لا يقل عن 4500 طنا.

وأشارت نفس الحصيلة إلى رسو 142 سفينة محملة بالخشب بميناء بجاية وتمت معالجتها في مدة قصيرة نسبيا بفضل التجهيزات الهامة المتوفرة بعين المكان.

وشدد المصدر على ضمان الميناء لخدمات لوجستية نوعية مدعمة بسرعة في تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بالمناولة والتخزين والتوزيع, بالشكل الذي يسمح باستقبال ومعالجة سفن كبيرة (60.000 طنا), سيما بفضل عمق الميناء الذي يتراوح ما بين 8 إلى 12 مترا.

ويمتد هذه النهائي على مساحة 7 هكتارات فيما يتوفر على قدرة استقبال 15 ألف حمولة من الخشب المكدس على شكل باقات في ثلاثة طوابق.