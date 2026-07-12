ميناء بجاية يعزز قدراته التشغيلية باقتناء رافعة جديدة

من نوع "LIEBHERR" بقدرة 124 طنًا

عززت مؤسسة ميناء بجاية قدراتها في مجال المناولة والتجهيزات باستقبال رافعة جديدة من نوع “LIEBHERR” بقدرة 124 طنًا، وذلك في إطار برنامجها الاستراتيجي للاستثمار وتحديث البنية التحتية للموانئ الوطنية.

وأوضحت ذات المؤسسة المينائية أن اقتناء هذه الرافعة يندرج ضمن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى تقوية وتحديث المنشآت المينائية، وكذا تجسيد سياسة مجموعة ساربور الهادفة إلى تطوير وتكامل مختلف الموانئ الجزائرية.

وأكدت المؤسسة أن هذه المعدة الجديدة ستساهم في تعزيز وسائل المناولة وتحسين الأداء التشغيلي للميناء، بما يسمح برفع جودة الخدمات المقدمة ومواكبة متطلبات التجارة الدولية.

ويأتي هذا الاقتناء ضمن مسار التحديث المستمر الذي تعتمده مؤسسة ميناء بجاية، بهدف توفير خدمات مينائية أكثر موثوقية وتنافسية، وتعزيز جاهزية الميناء للتعامل مع مختلف التدفقات التجارية.

وجددت مؤسسة ميناء بجاية التزامها بمرافقة السياسة الوطنية لتطوير قطاع الموانئ، والمساهمة في دعم الحركية الاقتصادية للمنطقة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.