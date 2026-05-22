ميناء تنس: وصول أزيد من 13 ألف رأس غنم قادمة من إسبانيا

استقبل ميناء تنس بالشلف، صباح اليوم الجمعة، شحنة جديدة تزيد عن 13 ألف رأس غنم القادمة من إسبانيا.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية، مهدي قوادرية، أن ميناء تنس استقبل صبيحة اليوم، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، شحنة جديدة من رؤوس الأغنام قادمة من إسبانيا، بلغ عددها 13.489 رأس.

وأضاف قوادرية أن هذه الشحنة ستوجه لنقاط البيع لتسويقها للمواطنين، مع استمرار جميع إجراءات المراقبة البيطرية، قبيل عملية تفريغ هذه الشحنة عبر مختلف نقاط الحجر والبيع.

وأشار قوادرية إلى أنه تم استقبال منذ شهر أفريل الفارط 5 شحنات من الأغنام المستوردة.

يذكر أن هذه العملية تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تلبية الطلب الوطني على أضاحي العيد وضمان وفرتها عبر مختلف ولايات الوطن.