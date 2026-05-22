-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ميناء تنس: وصول أزيد من 13 ألف رأس غنم قادمة من إسبانيا

الشروق أونلاين
  • 111
  • 0
ميناء تنس: وصول أزيد من 13 ألف رأس غنم قادمة من إسبانيا

استقبل ميناء تنس بالشلف، صباح اليوم الجمعة، شحنة جديدة تزيد عن 13 ألف رأس غنم القادمة من إسبانيا.

 وأوضح مدير المصالح الفلاحية، مهدي قوادرية، أن ميناء تنس استقبل صبيحة اليوم، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، شحنة جديدة من رؤوس الأغنام قادمة من إسبانيا، بلغ عددها 13.489 رأس.

وأضاف قوادرية أن هذه الشحنة ستوجه لنقاط البيع لتسويقها للمواطنين، مع استمرار جميع إجراءات المراقبة البيطرية، قبيل عملية تفريغ هذه الشحنة عبر مختلف نقاط الحجر والبيع.

وأشار  قوادرية إلى أنه تم استقبال منذ شهر أفريل الفارط 5 شحنات من الأغنام المستوردة.

يذكر أن هذه العملية تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تلبية الطلب الوطني على أضاحي العيد وضمان وفرتها عبر مختلف ولايات الوطن.

مقالات ذات صلة
حماية التراث التزام دائم وتحويله إلى مورد اقتصادي ضمن أولويات القطاع

حماية التراث التزام دائم وتحويله إلى مورد اقتصادي ضمن أولويات القطاع

الخلافات أصبحت من الماضي وروبير مينار يتحمل المسؤولية

الخلافات أصبحت من الماضي وروبير مينار يتحمل المسؤولية

بلمهدي يشارك في ندوة الحج الكبرى بمدينة جدة

بلمهدي يشارك في ندوة الحج الكبرى بمدينة جدة

وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات

وزارة الداخلية تكذّب “تعليمة زائفة” حول استيراد السيارات

مواكب الأفراح… مخالفات مرورية واستعمال عشوائي للبارود

مواكب الأفراح… مخالفات مرورية واستعمال عشوائي للبارود

مشاكل الفم والأسنان… إهمالها قد يُسبّب أمراض القلب والشّرايين والسّكري

مشاكل الفم والأسنان… إهمالها قد يُسبّب أمراض القلب والشّرايين والسّكري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد