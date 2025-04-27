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اقتصاد

ميناء سكيكدة: وصول باخرة محمّلة بـ 14 ألف رأس من كباش رومانيا (فيديو)

محمد فاسي
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ميناء سكيكدة: وصول باخرة محمّلة بـ 14 ألف رأس من كباش رومانيا (فيديو)
إذاعة سكيكدة
جانب من عملية رسو باخرة الشحن "KARAZI" بميناء سكيكدة

وصلت اليوم الأحد إلى ميناء سكيكدة باخرة الشحن “KARAZI” محملة بـ 14600 رأس من الغنم المستورد من رومانيا، في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا الوصول بعد يوم واحد فقط من رسو باخرة أخرى بميناء وهران محمّلة بـ 13 ألف رأس من الكباش قادمة من إسبانيا، ما يعكس الديناميكية المكثفة في عمليات استيراد الأضاحي لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

وتعد باخرة “KARAZI” رابع سفينة قادمة من دولة رومانيا تصل إلى الموانئ الجزائرية خلال الأسبوع الجاري، بعد رسو ثلاث بواخر أخرى بميناء الجزائر .

وقد أكدت المصالح المعنية أن جميع الأضاحي المستوردة ستخضع لإجراءات مراقبة صحية دقيقة من قبل المفتشين البيطريين، قبل توزيعها على مناطق الحجر الصحي المخصصة، حرصًا على صحة المستهلكين وسلامة القطيع.

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