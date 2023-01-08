ميناء وهران متهم بتشويه المحيط عشية “الشان”

السلطات تطالب المؤسسة بوضع حد لـ"التجاوزات الخطيرة"

حمل والي وهران سعيد سعيود،، صباح الأحد، مسؤولية الوضع البيئي المتردي على مستوى طول الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب، إلى إدارة ميناء وهران، في أعقاب اكتشافه كميات معتبرة من الحبوب المنتشرة والمتناثرة من الشاحنات القادمة من الميناء على جوانب مهمة من هذا المحور الرئيس، الذي سيكون من أهم مقاصد ضيوف وهران وحتى الضيوف المشاركين في بطولة اللاعبين المحليين، التي ستحتضن وهران، بعضا من مبارياتها.

والي وهران الذي كان مرفوقا بأعضاء الجهاز التنفيذي والسلطات الأمنية في زيارة راجلة لأبرز المحاور الرئيسية والنقاط المرتقب أن يحط بها ضيوف وهران في منافسة الشان، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية برفع جاهزية عاصمة الغرب الجزائري من الناحية الجمالية تأهبا للموعد الإفريقي الرياضي، انتفض بقوة في وجوه المسؤولين المحليين، ممن تسببوا في تشويه البيئة تحديدا، مخاطبا إدارة ميناء وهران “تتحملون مسؤولية هذا الوضع المشوه للبيئة” في ظل تزايد انتشار الحبوب المستوردة “الذرة” القادمة مرافئ الميناء، على مستوى طريق الميناء إلى غاية الطريق السيّار، وهو ما قد يؤدي إلى تشوه البيئة وكذا وقوع حوادث سير خطيرة، بينما كان حريا على الميناء استغلال وضعيته المالية لكونه مؤسسة اقتصادية هامة للمساهمة في تطهير وهران من “العفن البيئي”. ولم يكتف سعيود بهذا الحد، بل وجه تعليمات إلى إدارة الميناء لوقف هذه التجاوزات الخطيرة، وتحمل كافة مسؤولياتها ببدء تسوية هذه الوضعية بشكل عاجل.

كما أعطى والي وهران تعليمات إلى رئيس بلدية وهران بالشروع في تجنيد فرق النظافة ببدء العمل بالتناوب على مدار 24 ساعة لتطهير مدينة وهران من كافة أشكال النفايات المنزلية، وإزالة الأسواق الفوضوية، وتحرير كل الأرصفة من مستغليها بطرق غير شرعية، مع إحالة كل مخالف لتعليماته على العدالة ومحاكمته بموجب إجراءات المثول الفوري.

جدير بالذكر أن سلطات وهران كثفت تحضيراتها تحسبا للعرس الرياضي الإفريقي، الذي ستحتضن وهران مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة منه، وأعلن الوالي في الاجتماع الموسع صباح السبت عن الجاهزية التامة لكافة المصالح لتأمين وضمان حسن سير هذا الموعد الكروي القاري، كما وجه تعليمات إلى المصالح الأمنية برفع اليقظة والحذر وتشديد المراقبة على النقاط الهامة التي يقصدها زوار وهران خاصة الملاعب الثانوية الموجهة إلى التدريب والفنادق ومركب المرحوم ميلود هدفي.