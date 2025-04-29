ميناء وهران: وصول أضخم شحنة من الكباش الرومانية المستوردة إلى الجزائر (صور)

وصلت مساء أمس الإثنين، الباخرة “بولاريس 2” إلى ميناء وهران، قادمة من ميناء ميديا الروماني، وعلى متنها شحنة ضخمة تضم قُرابة 31 ألف رأس من الكباش المستوردة.

ورست الباخرة، وهي الأكبر من نوعها التي تستقبلها الموانئ الجزائرية حتى الآن، في رصيف الميناء، وتعد هذه العملية الثانية من نوعها على مستوى ميناء وهران، والثامنة على مستوى الموانئ الوطنية ضمن برنامج الاستيراد الموجه لتغطية الطلب على الأضاحي.

وتأتي هذه الشحنة ضمن عملية استيراد واسعة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بجلب مليون رأس من الغنم، بهدف تسويقها للمواطنين بأسعار مدروسة، في سياق جهود الدولة لضمان وفرة الأضاحي ومحاربة المضاربة خلال موسم العيد.

ويُنتظر أن يتم توزيع هذه الكمية على مختلف ولايات الوطن، عبر قنوات رسمية لضمان الشفافية والوصول العادل إلى الأضاحي المستوردة، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط على السوق الوطنية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.