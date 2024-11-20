ميناء وهران يستقبل 8 ملايين طن في 2024

سجل ميناء وهران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حركة نقل واستلام معتبرة بغلت ازيد من 08 ملايين طن بزيادة قرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تم تسجيل بميناء وهران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أزيد من 8 ملايين طن من البضائع بارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 , حسبما علم لدى ذات المؤسسة المينائية.

وحسب ما اكدته ادارة الميناء، فقد سجل المرفأ معالجة 8.351.914 طن من مختلف البضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 أي ما يعادل 517.516 طن , وفق ما صرح به لوأج مستشار الرئيس المدير العام فاصلة محمود جواد.

وفيما يخص الصادرات خارج المحرقات قد تمثلت غالبيتها في 1.723.235 طن من مادة الكلينكر و287.639 طن من الإسمنت و10.759 طن من مختلف أنواع الحديد.

كما شملت حركة البضائع الصلبة بالميناء معالجة ما يعادل 6.413.313 طن بزيادة قدرت ب 15 بالمالئة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وتأتي الحبوب بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع المستوردة حيث بلغت 2.518.798 طن فضلا عن استيراد 1.451.467 طن من أغذية الأنعام.

وبلغ حجم البضائع السائلة 194.611 طن والتي شملت الزيوت النباتية الموجهة للتصدير, بينما بلغ حجم البضائع المتنوعة (تصدير واستيراد) 1.743.990 طن.

وسجل ميناء وهران ارتفاعا في نشاط الحاويات بنسبة 19 بالمائة حيث تم معالجة 210.002 حاوية خلال التسعة أشهر من عام 2024 مقابل 176.087 حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما ارتفع الوزن الصافي للسلع داخل الحاويات من 1.065.511 طن في (9 أشهر 2023) إلى 1.096.173 طن خلال ال9 أشهر من العام الجاري.

وبخصوص حركة المسافرين, سجل ذات الميناء 194.602 مسافرا و72.994 مركبة, خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مع تسجيل تراجع ب 36ر2 بالمائة وارتفاع ب 62ر18 بالمائة على التوالي, كما أشير إليه.