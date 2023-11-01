مَن الأحقّ بِنيل “الكرة الذّهبية”؟ ديلور يردّ

أبدى اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور رأيه، بِخصوص تسليم جائزة “الكرة الذّهبية” نسخة 2023.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، قال ديلور: “بِالنسبة لي هذه هي نهاية قصّة ميسي، ولِذلك كان ينبغي مكافأته. لكن الجميع يعلم أن هالاند كان يجب أن يفوز هذا الموسم. أنا أحترم ميسي ومشواره الرياضي، لكن أتأسّف لِهذا الترتيب”.

وأضاف مهاجم نادي أم صلال القطري بِنبرة صريحة: “كان يُفترض أن هالاند هو مَن يفوز بِالكرة الذّهبية للموسم الحالي”.

وتموقع اللاعب الدولي النرويجي آرلينغ هالاند ثانيا، في تصنيف جائزة “الكرة الذّهبية” 2023.

وأحرز المهاجم آرلينغ هالاند (23 سنة) عند نهاية الموسم الماضي بِزيّ نادي مانشستر سيتي، لقب بطولة إنجلترا، وكأس هذا البلد، ورابطة أبطال أوروبا. وعلى المستوى الفردي، نال لقب أفضل لاعب في “البريمرليغ”، وجائزة أحسن لاعب سلّمها له الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، ومكافأة هدّاف بطولة إنجلترا، وأيضا مسابقة رابطة الأبطال.