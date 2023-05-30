مَن هم الرّباعي الجديد في كتيبة “مُحاربي الصّحراء”؟

يستعدّ أربعة لاعبين جُدد لِتعزيز صفوف المنتخب الوطني الجزائري، انطلاقا من مُواجهتَي أوغندا وتونس في مُنتصف جوان المقبل.

وسيكون الرّباعي الجديد اكتشاف الجمهور الجزائري، في هاتَين المقابلتَين الرّسمية والودّية.

1- حسام عوّار: متوسّط ميدان نادي أولمبيك ليون الفرنسي، يُداعب الكرة بِقدمه اليُمنى. ويبلغ من العمر 24 سنة، وتنقضي مدّته عقده في الـ 30 من جوان المقبل.

وسبق لِعوّار تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، كما لعب مباراة ودّية واحدة مع أكابر “الديكة” في خريف 2020. وسمحت له “الفيفا” بِتغيير الجنسية الرّياضية، ومنحته الرّخصة الدولية، والالتحاق بـ “الخضر”، لِأنه لم يُشارك في مواجهة رسمية مع أكابر فرنسا.

في الموسم الحالي، شارك حسام عوّار في 18 مباراة مع فريق ليون، لها صلة بِبطولة فرنسا وكأس هذا البلد، يوجد بينها 6 مواجهات خاضها أساسيا، وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة.

2- حمد عبدلي: صانع ألعاب، وأشول (يُداعب الكرة بِالقدم اليسرى). يبلغ من العمر 23 سنة، وتنقضي مدّة عقده مع نادي أونجي الفرنسي في صيف 2026.

وشارك عبدلي هذا الموسم في 31 مباراة مع فريقه أونجي، لها صلة بِبطولة فرنسا وكأس هذا البلد، يوجد بينها 25 مواجهة خاضها أساسيا. وأمضى هدفَين ووزّع مثلهما من التمريرات الحاسمة.

ولم يسبق لِهذا اللاعب المُغترب أن مثّل ألوان أيّ منتخب، وفي جميع الأصناف.

3- أيمن محيوس: مهاجم، ويبلغ من العمر 25 سنة، وتنقضي مدّة عقده مع اتحاد العاصمة في الـ 30 من جوان المقبل.

وفي الموسم الحالي، ساهم ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) بِقوّة وبِمنصب لاعب أساسي، في بلوغ المنتخب المحلّي نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، نسخة الجزائر 2023،. وأيضا فريقه اتحاد العاصمة نهائي كأس “الكاف”. وعلى مستوى البطولة، شارك محيوس في 16 مباراة، يوجد بينها 13 مواجهة خاضها أساسيا، ووقّع 6 أهداف.

وقبل “مُحاربي الصّحراء”، مثّل أيمن محيوس ألوان المنتخبَين المحلّي والأولمبي.

4- أسامة بن بوط: حارس مرمى، عمره 28 سنة، وتنقضي مدّة عقده مع اتحاد العاصمة في صيف 2024.

على غرار زميله محيوس، يحوز بن بوط شرف بلوغ اتحاد العاصمة نهائي كأس “الكاف”، حيث شارك في 11 مباراة. وفي البطولة الوطنية خاض 18 مقابلة من أصل 21 لقاءً لِفريقه “سوسطارة”.

وقبل “الخضر”، سبق لِابن بلدية عين مليلة (ولاية أمّ البواقي) ارتداء زيّ المنتخب الوطني المحلّي، لكنّه لم يحضر وقائع “شان” 2023.

وكما ذكرنا في تقرير سابق، لا يُمكن اعتبار المدافع هيثم لوصيف ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل لاعبَين جديدَين، لأنّ كلاهما خاضا مباراة دولية تحت إمرة الناخب الوطني جمال بلماضي.