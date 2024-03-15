مَن هم اللاعبون الخمسة الجدد الذي جلبهم بيتكوفيتش؟

نُسلّط الضّوء في هذا المقال على الخماسي الجديد، الذين سيرتدي لاعبوه لِأوّل مرّة زيّ المنتخب الوطني الجزائري أكابر.

جاء ذلك بعد أن أماط النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش النّقاب، عن قائمة لاعبي ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا.

1- محمد الأمين مدني (31 سنة):

ينشط في منصب مدافع محوري، ويستعمل قدمه اليسرى، في نادي شباب قسنطينة الذي يرتبط معه بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وسبق لِابن وهران تمثيل ألوان المنتخب الوطني أواسط في عام 2012، كما نشط في أندية أُخرى وهي مولودية العلمة واتحاد الحراش وشبيبة الساورة ونجم مقرة، وأيضا الهلال الشابي التونسي.

وخاض محمد الأمين مدني هذا الموسم 22 مباراة، في البطولة الوطنية (كلّها أساسيا) وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا. دون احتساب مواجهة الجمعة أمام اتحاد سوف.

2- أحمد قندوسي (24 سنة):

ينتمي إلى مركز متوسّط ميدان، مُستعملا القدم اليسرى. ويرتبط مع نادي الأهلي المصري بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2027، وقد أعاره هذا الموسم ولِمدّة سنة واحدة إلى النادي المحلي سيراميكا.

وسبق لِإبن غريس (معسكر) تمثيل ألوان المنتخب الوطني المحلّي، منذ عام 2021، وبلغ نهائي “شان” 2023. فضلا عن نادي وفاق سطيف.

وفي الموسم الحالي، خاض أحمد قندوسي 15 مباراة مع نادي سيراميكا، أغلبها أساسيا، في بطولة مصر وكأس الرابطة المحلّية والكأس الممتازة. وسجّل 7 أهداف ووزّع 5 تمريرات حاسمة.

3-رفيق قيطان (24 سنة):

ينشط في عدّة مراكز أبرزها صانع ألعاب ومهاجم وجناح، مُستعملا قدمه اليسرى. ويرتبط مع نادي إستوريل البرتغالي بعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وأبصر قيطان النّور بِفرنسا، من أب جزائري وأمّ مغربية، وسبق له تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى. ولعب هناك لِأندية لوهافر وران ورامس، بِالإضافة إلى ماريتيمو البرتغالي.

خاض في الموسم الحالي 33 مباراة، أغلبها أساسيا، في بطولة البرتغال وكأس هذا البلد وكأس الرابطة، وسجّل 7 أهداف ووزّع 4 تمريرات حاسمة.

4- منصف بكرار (23 سنة):

يلعب في مركز مهاجم، مُستعملا قدمه اليمنى، في نادي نيويورك سيتي الأمريكي الذي يرتبط معه بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وسبق لِبكرار ارتداء زيّ المنتخب الوطني لِفئتَي أقلّ من 20 و23 سنة، وأيضا ناديَي وفاق سطيف (مسقط رأسه) وإيسترا الكرواتي.

وخاض بكرار 3 مقابلات فقط في بطولة أمريكا، وشارك فيها أساسيا. عِلما أن المنافسات المحلّية في هذا البلد تنطلق في فيفري وتنتهي في نوفمبر.

5- أنيس حاج موسى (22 سنة):

يلعب في منصبَي مهاجم أيمن وأيضا أيسر، في نادي فيتاس أرنهايم الهولندي.

واستهلّ أنيس حاج موسى الموسم الحالي في نادي باترو آيسدن، الذي ينتمي إلى بطولة بلجيكا للقسم الثاني، المُرتبط معه بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025. وفي الفاتح من فيفري الماضي انتقل إلى فريق فيتاس أرنهايم الهولندي، مُعارا لِمدّة قصيرة حتّى الـ 30 من جوان المقبل.

وسبق لِهذا اللاعب الذي أبصر النّور بِفرنسا، أن مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِفئتَي الأواسط والآمال.

وفي الموسم الحالي، خاض أنيس حاج موسى 25 مباراة، أغلبها أساسيا، وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، وسجّل 3 أهداف ووزّع مثلها من التمريرات الحاسمة.