مَن هو اللاعب المغترب الوافد الجديد إلى شباب بلوزداد؟

انتدبت إدارة نادي شباب بلوزداد صاحب لقب البطولة الوطنية في النسختَين الماضيتَين، لاعبا جزائريا مغتربا بِاسم علي رغبة.

ويبلغ اللاعب علي رغبة من العمر 22 سنة، وينشط في مركز مهاجم، وقد أمضى عقدا يرتدي من خلاله زيّ نادي شباب بلوزداد حتى صيف 2024. فماهي التفاصيل الأخرى عن الوافد الجديد إلى بيت “أبناء العقيبة”.

1- أبصر علي رغبة النور بِمدينة دورتموند الألمانية في مطلع عام 2000، من أب جزائري وأمّ تنتمي إلى جمهورية أيرلندا.

2- انتقل علي رغبة بِعمر 6 سنوات رفقة أسرته إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا، للاستقرار هناك.

3- تكوّن علي رغبة في مدارس الكرة لِجمهورية أيرلندا، وفي عام 2019 انتقل إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وهناك لعب لِفئة أقلّ من 23 سنة، إلى غاية انتقاله إلى فريق شباب بلوزداد.

4- لم يلعب علي رغبة أيّ لقاء رسمي منذ نحو سنة خلت، وبِالضبط منذ الفاتح من مارس 2021. حينما شارك أساسيا مع فريق ليستر سيتي لِأقلّ من 23 سنة في مواجهة نظيره من تشيلسي، بِرسم بطولة إنجلترا لِهذه الفئة. وحينها تعرّض لِعقوبة الطرد في الدقيقة الـ 73، في لقاء انتهى بِنتيجة التعادل (1-1).

5- شارك علي رغبة مع منتخب جمهورية أيرلندا لِفئة أقلّ من 19 سنة، في بطولة أمم أوروبا لِهذا الصنف، بِأرمينيا خلال صائفة 2019. وساهم في بلوغ فريقه محطّة نصف النهائي، بعد أن خاض كلّ المقابلات أساسيا، وعددها أربع مواجهات: ثلاثة في دور المجموعات ولقاء في المربّع الذهبي.

6- يُمكن لِهذا اللاعب المغترب تعزيز صفوف “الخضر”، لكن في حال تألّقه، ورغبة مسؤولي الكرة الجزائرية في الاستفادة من خدماته، مثلما يُبدي بِدوره تحمّسا لِارتداء زيّ “محاربي الصحراء”. ذلك أنه لم يلعب لِمنتخب جمهورية أيرلندا أكابر، استنادا إلى لوائح الفيفا. ويبقى هذا مجرّد حقّ فقط وليس ضغطا، لأن هذا اللاعب المغترب مازال لم يفرض نفسه بعد، ولم يُبرهن على علوّ كعبه، ولو سطع نجمه، لكانت إدارة نادي ليستر سيتي قد سارعت إلى تمديد عقده، وترقيته إلى فئة الأكابر.